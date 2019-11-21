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21.11.2019 - 23:06 |

2019 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

Bu gece itibariyle bir mübarek Cuma gününe daha merhaba dedik. İslam dünyası için haftanın en kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde birbirinden özel ve güzel mesajları bir araya getirdik. İşte gerek kısa mesaj gerek sosyal medya üzerinden sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Cuma mesajları...

2019 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

Cuma mesajlarını sizler için derledik. Müslümanlar için mübarek olan bu cuma gününde sizler de tüm dostlarınıza cuma mesajları ile dua ve dileklerinizi iletebilirsiniz. Resimli cuma mesajlarını sosyal medyadan paylaşabilirsiniz. İşte en çok gönderilen resimli ve sözlü cuma mesajları

CUMA MESAJLARI 2019

- Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar...

- "İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.

- "Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru." (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.

- Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

- Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

- Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

- Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

- Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

2019 en güzel Cuma mesajları Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

2019 en güzel Cuma mesajları Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

2019 en güzel Cuma mesajları Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

2019 en güzel Cuma mesajları Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendiŞuhut’un Kumalar Dağı’nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, “Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli” dedi.
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2019 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

2019 en güzel Cuma mesajları! Anlamlı, resimli kısa Cuma mesajları 22 Kasım

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