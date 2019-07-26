2019 Fındık taban fiyatı belli oldu | Fındık taban fiyatı ne kadar?

Fındık sezonu geldi çattı. Ağustos ayının 15'inden sonra hasadına başlanılan fındık üretiminde hasat Eylül ayı ortalarına kadar srürüyor. Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık konusunda üreticiye müjdeli haberi verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı çalışmanın ardından Giresun Yağlı fındığının taban fiyatının 17 lira olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl yaşanan fındık fiyatlarındaki düşüş ile ilgili de fırsatçıların devreye girdi ve fiyatlar aşağı yönde seyretti açıklamasında bulundu. İşte binlerce fındık üreticisini yakından ilgilendiren fındık taban fiyatları...

Fındık taban fiyatları

TMO'nun taban fiyatlarını açıklayarak fındık üreticilerine müjde vermek istediğini ifade eden Erdoğan, yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyatının kilogramda 17 lira, Levant kaliteli kabuklu fındık için de taban fiyatın kilogramda 16,5 lira olduğunu, buna kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı destek eklendiğinde kilogram fiyatlarının fiilen 19 lira ile 18,5 lira arasına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, "Hazırlıklarını tamamlayan TMO hasat başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı'nın hemen akabinde alıma geçiyor. 2019 yılı fındık hasat sezonunun bereketli geçmesini, bu fiyatların üreticilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum." dedi.

Bu sezon fındık veriminin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu aktaran Erdoğan, yaklaşık 700 bin ton civarında rekolte beklendiğini vurguladı.

TMO'ya hububat ve bakliyatta olduğu gibi hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını kaydeden Erdoğan, Ofisin alım yapacağı taban fiyatlar sayesinde spekülatörlerin önünü peşinen keserek, fındık pazarında üreticiler aleyhine oluşacak fiyat belirsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini bildirdi.