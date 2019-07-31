MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu
31.07.2019 - 09:38

2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

14 Temmuz tarihinde Genel Kültür-Genel Yetenek Testi ile başlayan KPSS maratonu 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte binlerce öğretmen ve memur adayını yakından ilgilendiren o tarih...

2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

KPSS maratonunun sona ermesinin ardından şimdilerde adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Memur ve Öğretmen olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kariyerini sürdürmek isteyen adayları yakından ilgilendiren KPSS sınavında süreç 14 Temmuz tarihinde başladı. KPSS sınavları 28 Temmuz'da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

 

Böyle hırsızlık görülmediBursa’da otomobil hırsızı, alıcı kılığına girip, denemek için bindiği otomobili çalarak kaçtı. Bu sırada otomobilin çalınacağını anlayan sahibi, cama tutununca uzun süre yerde sürüklenerek yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve başrol oyuncuları

Bir Kahramanın Rüyası filmi konusu ve başrol oyuncuları

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı?

İbrahim Çelikkol kimdir? İbrahim Çelikkol hangi dizilerde oynadı?

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

AÖL ek sınav başvuruları için son gün ne zaman?

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Sıradaki Haber