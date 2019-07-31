31.07.2019 - 09:38
2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu
14 Temmuz tarihinde Genel Kültür-Genel Yetenek Testi ile başlayan KPSS maratonu 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. KPSS oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte binlerce öğretmen ve memur adayını yakından ilgilendiren o tarih...
KPSS maratonunun sona ermesinin ardından şimdilerde adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Memur ve Öğretmen olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kariyerini sürdürmek isteyen adayları yakından ilgilendiren KPSS sınavında süreç 14 Temmuz tarihinde başladı. KPSS sınavları 28 Temmuz'da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.