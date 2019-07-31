2019 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

KPSS maratonunun sona ermesinin ardından şimdilerde adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Memur ve Öğretmen olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kariyerini sürdürmek isteyen adayları yakından ilgilendiren KPSS sınavında süreç 14 Temmuz tarihinde başladı. KPSS sınavları 28 Temmuz'da Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile sona erdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.