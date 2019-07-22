2019 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Dini bayramlarımız arasında yer alan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Ağustos ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda tatil kaç gün olacak merak konusu.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Dört gün süren Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü bayram arefesi. Bayramın 1. günü pazar günü olurken bayramın son günü çarşamba günü kutlanacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birlikte 4 buçuk gün sürmektedir. Bu sene arefe günü cumartesi gününe denk geldiği için bayramın 1. günü pazar günü olacak. Bir sonraki hafta sonu ile bayram tatilini birleştirmek isteyenler perşembe ve cuma günü için izin kullanabilecek. Fakat henüz tatilinin 9 gün olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.