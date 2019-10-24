24.10.2019 - 23:42 |
2019 PMYO giriş sınav sonuçları belli oldu! PMYO sınav sonuç sorgulama ekranı
2019 Yılı Polis Meslek Yüksekokulları (PMYO) giriş sınavına katılan adayların merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı. PMYO adayları, sınav sonuçları ile ilgili bilgi almak için www.pa.edu.tr internet adresinden merak ettiği soruları araştırıyor. İşte 2019 PMYO giriş sınavı sonuç sorgulama ekranı...
POLİS AKADEMİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!
2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.
2019 PMYO SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI