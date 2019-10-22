2019 Resmi tatiller listesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var mı? 28-29 Ekim resmi tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Gururla kutlayacağımız Cumhuriyet bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini yaşayacağız. Ülkemizdeki her okulda, resmi kurumlarda ve evlerde gururla kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları başladı. Okullarda düzenlenecek törenler, stadyumlarda olacak yürüyüşler, evlere asılacak Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı bu yıl hafta içi bir güne geldiği için vatandaşlar arayışa koyuldu. 28 ve 29 Ekim günleri resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil mi?

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Dolayısıyla yarım gün tatil olduğu bilinir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim 2019 Salı günü resmi tatildir. Cumhuriyet Bayramımız ülkemizin dört bir yanında gururla kutlanacak.

2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı



23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi



04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)



05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)



06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)



15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü



10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi



11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)



12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)



13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)



14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)



30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı



28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi



29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı