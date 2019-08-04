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04.08.2019 - 23:35| AA

Son dakika | 2019 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Son dakika | 2019 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

FETÖ şüphelisi 2 kişi hücre evinde yakalandıBurdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli, Antalya'da gözaltına alındı.
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