02.09.2019 - 09:50
2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?
YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını bekleyen adaylar başvuru tarihlerini ve sınav ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarihler...
2019 YÖKDİL başvuruları 13 Eylül 2019 itibariyle başlayacak başvurular için son gün 23 Eylül 2019.
Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu yapamayan adaylar 2 Ekim'de geç başvurularını yapabilecek.
YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşecek. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre ise sınav sonuçları 28 Kasım 2019'da ilan edilecek. Sınav sonuçları elektronik ortamda açıklanacak.