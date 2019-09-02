2019 YÖKDİL başvuruları ne zaman başlıyor?

2019 YÖKDİL başvuruları 13 Eylül 2019 itibariyle başlayacak başvurular için son gün 23 Eylül 2019.

Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu yapamayan adaylar 2 Ekim'de geç başvurularını yapabilecek.

YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşecek. ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre ise sınav sonuçları 28 Kasım 2019'da ilan edilecek. Sınav sonuçları elektronik ortamda açıklanacak.