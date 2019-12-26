2019’da dijital basında en çok hangi haberler yer aldı?

2019 yılı Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren pek çok konuya ev sahipliği yaparak krizlerle dolu bir yıl olarak tarihe geçti. Türkiye’de kadın cinayetleri, yerel seçimler, ABD ile ilişkiler, Kaşıkçı cinayeti, İstanbul’da yaşanan depremler, Suriye’nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı özellikle gündemde geniş yer kapladı. Dünya genelinde ise, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Venezuela’daki darbe girişimi, Venedik’in sular altında kalması, Trump’ın görevden azledilmesi süreci, Notre Dame Katedrali’ndeki yangın, Brexit, iklim aktivisti Thunberg, NATO zirvesi öne çıkan haber başlıkları oldu.

Türkiye’de 2019 yılında en çok yayınlanan haberler

B2Press Online PR Ajansı, Türkiye’de 1 Ocak - 24 Aralık 2019 tarihleri arasında internette yayınlanan 49 milyon 785 bin 265 haberi inceledi. Çalışmaya göre 16 milyon 543 bin 801 haber grubuna rastlandı. Türkiye’de 2019 yılında en çok yayınlanan ilk 5 haber ise şöyle oldu:

1.Barış Pınarı Harekatı - 219.585

2.İstanbul Yerel Seçimleri - 201.332

3.İstanbul’da Yaşanan Depremler - 38.187

4.ABD’den Türkiye’ye Yaptırım Açıklamaları - 24.725

5.“Geleceğe Nefes” Fidan Dikim Projesi - 20.061

Dünya gündeminde 2019 yılında en çok haber olan konular

Reuters haber ajansının her sene “Yılın Hikayeleri” başlığıyla yayınladığı çalışmaya göre ise dünya genelinde öne çıkan ilk 5 haber başlığı ise şöyle açıklandı.

1.Küresel İklim Zirvesi

2.Brexit Süreci

3.Trump’un azil süreci

4.Hong Kong olayları

5.Mülteci Krizi