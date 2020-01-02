2019’un güvenlik bilançosu: Bin 668 terörist etkisiz hale getirildi

1 Ocak-31 Aralık 2019 arasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde terör örgütleri ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edildi. Terör örgütü PKK/KCK ile mücadelede 116 bin 650’si kırsalda olmak üzere 122 bin 54 operasyon, DAEŞ gibi dini istismar eden terör örgütlerine bin 456, terör örgütü FETÖ/PDY’ye 16 bin 778, aşırı sol örgütlere yönelik 397 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda bin 668 terörist etkisiz hale getirildi. 2019’da 60 bin 791’i denizlerde olmak üzere, 450 bin düzensiz göçmen yakalandı, bunların 103 bin 93’ü sınır dışı edildi. Ayrıca 8 bin 798 organizatör gözaltına alınırken, bin 906’sı tutuklandı.



Terörün en büyük finans kaynağını oluşturan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 146 bin 118 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 213 bin 113 şüpheli yakalandı, 24 bin 644 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 64 ton 255 kilo esrar, 23 ton 814 kilo skunk, 18 ton 201 kilo eroin, 1 ton 362 kilo kokain, 1 ton metamfetamin, 10 milyon 960 bin 853 captagon, 7 milyon 87 bin 104 ecstasy, 42 milyon 275 bin kök keneviri ele geçirildi.



17 milyon trafik cezası



Trafik kazalarına bağlı can kayıplarının azaltılması için 2019’da yoğun mesai yapıldı. 173 bin 158 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, kaza sayısında geçen yıla oranla yüzde 6,8 düşüş sağlandı. İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan usul ve esasların 1 Kasım’dan itibaren uygulamaya başlanmasıyla bin 291 çakar cezası daha kesildi. Böylece, 2019’da ülke genelinde 7 bin 149 çakar cezası verilmiş oldu. Bu yıl toplamda 17 milyon 384 bin 722 trafik cezası kesildi.





