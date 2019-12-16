2020 Adliye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Adliyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Her gün adliyeleri binlerce kişi ziyaret ediyor. Adli sicil sorgulamadan birçok işlem adliyede yapılırken "Adliye kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusu sık sık soruluyor.

ADLİYEDE ÇALIŞMA SAATLERİ

Adliyeler hafta içi 08:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00 saatleri arasında mesai yapmaktadırlar. Adliyelerin çalışma saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir. Adliyeler hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.