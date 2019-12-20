2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ ne kadar olacak?

Milyonların gözü asgari ücrette... Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 kez toplandı. Çalışanlar 4. toplantı için gün sayıyor. Merak edilen bir başka konu ise Asgari Geçim İndirimi... Peki, 2020 AGİ belli oldu mu?

AGİ 2020 BELLİ OLDU MU?

Asgari ücret ve AGİ henüz belli olmuş değil. Asgari ücret ve AGİ'nin haftaya belli olması bekleniyor.

2019 AGİ TUTARLARI

2019 yılı AGİ tutarları 2018'de açıklanmıştı.

Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL

Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi medeni duruma göre ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren 16 yaşından büyük tüm çalışanların asgari geçimini sağlayacak kısmının toplam gelirinden çıkarılmasıyla vergi dışı bırakılmasıdır. AGİ, işçiye işveren tarafından devlet adına ödenir ve işverenin gelir vergisinden düşülür.