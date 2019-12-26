2020 AGİ ne kadar oldu? AGİ nedir ve nasıl hesaplanır?

Bugünün en önemli konusu asgari ücret ile AGİ... asgari ücret çalışanlarının yanı sıra milyonları ilgilendiren AGİ'nin ne kadar olacağı en çok araştırılan ikinci konu durumunda... Herkes ilk rakamları göremeye çalışırken bir yandan da "AGİ nedir ve nasıl hesaplanır?" soruları soruluyor.

AGİ NEDİR?

AGİ'nin açılımı asgari geçim indirimi demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirimdir. Kişinin medeni durumuna göre, sahip olduğu çocuk sayısına göre miktarda farklılık gösterebilir. 16 yaşından itibaren sigortalı çalışan insanların asgari geçimini sağlayacak kısmın hesaplanıp, toplam gelirden çıkarılması ile vergiden muaf bırakılmasıdır. AGİ'yi işveren vermez. Tüm AGİ ödeneklerini devlet yapar. Ancak işverenin vergisinden düşürülür.

AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

Asgari ücret tutarına bekar ya da eşi çalışan ve çocuksuz işçinin AGİ tutarı eklidir. Yani 2019 yılı en düşük AGİ miktarı olan 191,85 TL asgari ücretin içine eklenmiştir. İşçinin eşinin olması ve çalışmamasına ya da çocuklu olmasına göre AGİ miktarı da artacağı için alacağı asgari ücret de artacaktır. Özetle en düşük AGİ miktarı asgari ücrete dahilken bunun üzerinde AGİ alması gereken işçinin alacağı asgari ücret de aradaki fark kadar artacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır.

Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranlrın toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır. Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi %85'den büyük olamaz.