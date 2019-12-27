2020 AGİ rakamları açıklandı! Asgari Geçim İndirim bekar sigortalı çalışan için ne kadar olacak?

Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ'ye 2020 yılında ne kadar zam yapıldığı belli oldu. Bekar sigortalı çalışanın yanı sıra, evli eşi çalışmayan sigortalı çalışan ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu sigortalı bir işçinin alacağı AGİ rakamları farklılaşabiliyor. 2020 AGİ zam oranı her yıl asgari ücrete yapılan zam oranı tutarında artış yapabiliyor. Asgari Geçim İndirimi Asgari ücrete tabi olan çalışanları değil aynı zamanda tüm çalışanları da ilgilendiriyor.

AGİ 2020 RAKAMLARI AÇIKLANDI! KİM NE KADAR ALACAK?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ HESAPLAMA TABLOSU (2020)

2019 AGİ NE KADARDI?

Bekar : 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan: 191.88

Evli, Eşin Geliri Olan, 1 Çocuk : 220.66

Evli, Eşin Geliri Olan, 2 Çocuk : 249.44

Evli, Eşin Geliri Olan, 3 Çocuk : 287.82

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 307.01

Evli, Eşin Geliri Olan, 4 Çocuk : 326.20

Evli, Eşin Geliri olmayan : 230.26

Evli, Eşin Geliri olmayan, 1 Çocuk : 259.04

Evli, Eşin Geliri olmayan, 2 Çocuk : 287.80

Evli, Eşin Geliri olmayan, 3 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 4 Çocuk : 326.15

Evli, Eşin Geliri olmayan, 5 Çocuk : 326.15