Büyük gün geldi çattı. Milli Pİyano Yılbaşı özel çekilişi tamamlandı ve milli piyango çekiliş sonuçları duyuruldu. Yeni yıl için büyük hayaller kuran vatandaşlar, yılbaşı bileti alarak hayallerini gerçekleştirmek istedi. Çeyrek, yarım veya tam yılbaşı bileti alan vatandaşlarımız sonuçları öğrenmek için arayışa koyuldu. 31 Aralık gecesi belli olan Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları her yıl olduğu gibi bu yıl da Milliyet.com.tr sitesi üzerinde yerini aldı. Milli Pİyango yılbaşı özel çekiliş biletini Milliyet.com.tr sitesi üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Milli Pİyango yılbaşı bileti sahipleri, 2020 amorti bilet sorgulama ekranını araştırıyor. Peki Milli Piyango amorti bileti nasıl sorgulanır? Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarında en kötü ihtimalle amorti tutturmak isteyenler, amorti rakamlarını sorguluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da amorti için iki rakam seçilecek. Yılbaşı biletinize amorti rakam tuttuğunda bilet fiyatınızı geri iade alabiliyorsunuz. Amorti rakam denilen kategori, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletinizde yer alan son rakam olarak kabul ediliyor. Yılbaşı biletinizde son rakamınız amort rakamlarından birine tuttuğunda biletiniz amortiye tutmuş oluyor. Böylelikle çeyrek bilete sahipseniz, çeyrek bilet fiyatını geri iade alabilirsiniz. Aynı durumum milli piyango yarım bilet ve tam bilet üzerinde de geçerli oluyor. İşte 2020 Amorti bilet sorgulama ekranı aktif! Milli Piyango Amorti bileti nasıl sorgulanır? İşte beklenen amorti rakamları...

İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu?



Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz.

Zaman aşımına uğrayıp alınmayan ikramiyelerin durumu nedir?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz.