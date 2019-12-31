2020 Amorti sonuçları açıklandı! İşte amorti kazanan rakamlar ve Milli Piyango amorti sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından 80 milyon TL'lik büyük ikramiye hayallerine veda eden binlerce vatandaş amorti rakamlarını araştırmaya başladı. Büyük ikramiyeden umduğunu bulamayan vatandaşlar amorti rakamlarının kendi biletlerine isabet etmesi halinde aldıkları bilet için ödedikleri bedeli geri alabiliyor. Örneğin bir vatandaşın 10'un üzerinde bilet aldığı düşünülür ve en az bilet tutarı olan çeyrek bilet aldığı hesaplanırsa bir kişinin aldığı bilet tutarı 200 liraya kadar çıkabiliyor. Vatandaş biletine isabet eden amorti rakamları sayesinde bilet için ödediği tutarı geri alabilme şansı elde ediyor.

Peki 2020 yılbaşında amorti rakamları hangi numaralara isabet etti. Amorti rakamlarını sorgulamak isteyen vatandaşlar bu işlemi Milliyet.com.tr adresi üzerinde yer alan Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirebilecek. Bu sayede biletinize amorti bilet isabet edip etmediğini görebileceksiniz

AMORTİ NEDİR?

Yılbaşında amorti denince...

Bildiğiniz üzere her sene yılbaşında milli piyango çekilişi olur ve büyük ikramiye dağıtılır. Milli piyango biletinin son rakamına göre milli piyango dairesi amorti ikramiye dağıtır. Bu amorti ikramiye ise aldığınız biletin parasına eşittir. Buradan anlayacağınız üzere biletinizdeki son rakam milli piyango çekilişindeki rakam ile aynı ise verdiğiniz biletin parasını almaya hak kazanırsınız ve ne kâr ne de zarar etmiş olursunuz. Sözcüğün tanımı tam da buradadır. Yani verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz ve ne kâr ne de zarar etmiş oluyorsunuz. Yatırımınızı amorti etmiş oluyorsunuz.

31 ARALIK 2019 HANGİ RAKAMLARA AMORTİ ÇIKTI?

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