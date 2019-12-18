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18.12.2019 - 16:39 |

2020 Anneler ve Babalar Günü ne zaman? Hangi tarihte?

2020 yılı yaklaşırken vatandaşlar 2020 anneler ve babalar gününün tarihini merak edip "Anneler Günü ne zaman?" ve "Babalar Günü ne zaman?" sorularını yavaş yavaş araştırmaya başladı. İşte o tarihler...

2020 Anneler ve Babalar Günü ne zaman? Hangi tarihte?

 

Anne ve babalarım bizim için her fedakarlığı yapan kıymetlilerimiz... Her yıl Anneler ve Babalar Günü büyük bir coşkuyla kutlanırken vatandaşlar şimdi 2020'deki Anne ve Babalar Günü'nü merak ediliyor. İşte o tarih...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü her yıl mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. 2020'de bu tarih 10 Mayıs'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü ise haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. 2020'deki Babalar Günü ise 21 Haziran'da kutlanacak.

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