2020 AÖF bürosu çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Açıköğretim Büroları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

AÖF öğrenciler, kayıt yenileme, kart çıkarma gibi işlemler için zaman zaman AÖF bürolarına uğruyor. Bu nedenle de büroların açılma ve kapanma saatleri merak ediliyor. Sıklıkla aratılan konu "AÖF bürosu çalışma saatleri" oluyor. işte detaylar...

AÖF BÜROSU ÇALIŞMA SAATLERİ

AÖF Bürosu sabah 08:30’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:00’da giren AÖF Bürosu 13:30’da tekrar mesaiye başlar. Akşam saat 17:00’da ise mesai bitmektedir. Hafta sonları kapalıdır.

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