2020 asgari ücret ne kadar olacak? belli oldu mu? Asgari ücret belli oldu mu?

Ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Yaklaşık 7 milyon işçiyi yakından igilendiren toplantıya büyük bir ilgi söz konusu... Beklentiler asgari ücretim 2500 lira olması yönünde... Şimdi toplantının sona ermesi beklenirken binlerce kişi "2020 asgari ücret belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

2020 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi. Toplantıda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti. Fakat henüz asgari ücret belli olmuş değil. İkinci toplantı 10 Aralık, üçüncü toplantı ise 17 Aralık'ta yapılacak. Son toplantının ardından asgari ücret belli olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIK BAŞLADI

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Asgari ücretin sosyal ve ekonomik konjonktür ile uyumlu, kalkınmaya ve verimliliğe katkı verecek şekilde belirlenmesi önem arz etmekte.

İşsizlik rakamlarının yüzde 12'ye düşmesini bekliyoruz.

Asgari ücretin geçtiğimiz yıl olduğu gibi tüm tarafların uzlaşısıyla tespit edilmesini canı gönülden diliyorum"