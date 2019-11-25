2020 Asgari ücret tutarı ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

Yıl sonu yaklaşırken Asgari ücret konusunda da araştırmalar hız kazanmaya başladı. Asgari Ücrete 2020 yılı içerisinde ne kadarlık bir zam yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alırken Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 2 Aralık tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2020 yılı içerisinde Asgari ücrete yapılacak olan zam oranını tahmin etmek çok da zor değil. 2016 yılında % 30 oranında yapılan zammı baz almazsak diğer yıllarda asgari ücrete yapılan zam oranı enflasyon oranının 2, 2,5 puan üzerinde gerçekleştir. Bu hesaplamadan yola çıkıldığında enflasyon oranının yıl sonunda yüzde 12 civarında olması beklendiğinden yapılacak olan zam oranını da yüzde 15 seviyelerinde olması beklenebilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Halen asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş ve brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olarak uygulanıyor. Yeni Ekonomi Programı'nda ve Merkez Bankası'nın tahminlerinde 2019 yılının enflasyon oranının yüzde 12 civarında olması bekleniyor. Bu rakamdan yola çıkılınca asgari ücretteki artışın yüzde 15 civarında olacağı beklentisi oluşuyor.

Buna göre net asgari ücret 2.323 liraya ulaşıyor. Bunun üzerine pazarlıklarla yapılacak seyyanen artışların eklendiği düşünülürse 2.500 liralık net rakam da öngörülebilir. Tabi bu rakama ulaşmak için pazarlıkların sonucunu beklemek gerekiyor.