Asgari ücret konusunda heyecanlı bekleyiş sürüyor. 7 milyon asgari ücretli çalışan yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağı konusunu araştırmayı sürdürüyor. Asgari ücretin belirlenmesinde etkin rol alan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu ay içerisinde iki kez toplandı. İlk toplantıda sendikaların talepleri dinlendi. İlk toplantının ardından ikinci toplantı 10 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda enflasyon rakamlarına ilişkin TÜİK'ten henüz verilerin alınamadığı dile getirildi. Peki Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak?

2020 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı

TOPLANTI 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantıda genel olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) gelen raporları dinlediklerini söyledi. Önder, "Küresel ekonomi nereye gidiyor', 'Türkiye ekonomisi nasıl', 'istihdamı ilgilendiren veriler ve rakamlar nasıl' diye, üç kurumdan bunları dinledik. Bizden en düşük memur maaşı istenmişti, onu açıkladık. Bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 3 bin 247 olarak söyledik" dedi.

'TÜİK ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLAMIYOR'

Önder, TÜİK'in normalde bir kişinin ne kadar gıdaya harcama yapmasıyla ilgili bir araştırma yaptığını söyleyerek, "TİSK, TÜİK'in gıdadan kaynaklı böyle bir açıklama yapmamasını istedi. Türk-İş geçen yılki hesabın yapılmasını talep etti. Bu sefer TÜİK, sadece ekonomik verilere ve istihdama ilişkin verilere göre bir açıklama yaptı ama bir asgari ücret rakamı açıklamıyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'i dinleyeceğiz. Bizim komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bizde bakanlık olarak burada dinliyoruz" diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, TÜİK'in verilerini dikkate alacaklarını söyleyerek, "Her ne kadar TİSK itiraz ediyor olsa da, elimizde başka veri olmadığına göre bu verileri değerlendireceğiz. Yarından itibaren diğer federasyonlarla da görüşeceğiz. Bize gelen raporları onlara da göndereceğiz. TÜİK rakamlarını haftaya kesinlikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2020 TL

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.