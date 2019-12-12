2020 Belediye çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Belediyeler kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Belediyeler saat kaçta açılıyor? Belediyelerde işi olan vatandaşlar özellikle öğle tatiline denk gelmemek için belediyelerin hangi saatler arasında hizmet verdikleri konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, belediyeler kaçta açılıyor? Öğle arası saat kaçta başlıyor?

BELEDİYE ÇALIŞMA SAATLERİ - BELEDİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Belediye çalışma saatleri bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi 09:00 17:00 saat aralığında gerçekleşmektedir. 12:00 13:00 saatleri arasında Belediyelerde öğle arası olduğu için bu saatler arasında hizmet verilmemektedir.

BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Kentin altyapısı ile ilgilenmektedir. Bunun içerisine su dağıtımı, şebeke dağıtımı, kanalizasyon, şehiriçi yollar, doğalgaz dağıtımı vs. gibi işler belediyeye aittir.

Çöp toplama, yolların temizlenmes, itfaiye hizmetler, zabıta hizmetleri, cadde ve sokak temizliği ve halk sağlığını koruma gibi görevler.

Şehir içerisinde imar ile ilgili izin ve belgeler belediyenin görevleri arasındadır.

Şehrin ekonomik işleri belediyenin kontrolü altındadır. Fiyat ve ücret tespit etme, haller açma, pazar yerleri kurma, sanayi bölgeleri kurma vs. gibi görevler belediyeye aittir.

Şehir içerisinde eğitim ile ilgili görevleri vardır. Okul öncesi eğitim verme, mesleki eğitim kursları düzenleme ve kütüphane açma vs. gibi görevleri vardır.

Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işleri, yurt açma ve ucuz konut yapma gibi görevleri vardır.

Şehir içerisindeki ulaştırma alanındaki işler belediyeye aittir.

Eski tarihi eserleri koruma, kültür merkezi açma, spor alanları yaratma, tiyatro müze ve sinema salonları açma gibi görevleri vardır.