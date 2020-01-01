2020 burç yorumları... Yeni yılda burçlar nasıl etkilenecek?

2020'ye büyük umutlarla giriş yaptık. Yeni yılda bizleri neler bekliyor muamma... Astroloji sevenlerin ilk işi ise 2020 burç yorumlarına bakmak oluyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu olanlar bu yıldan nasıl etkileceğini araştırıyor. İşte detyalar...

KOÇ

Oldukça yorucu ancak bir yandan da ödüllendirici bir süreç içindesiniz. 2020 yılında dikkat çekici gezegen döngüleri bitişleri ve başlangıçları bir arada getiriyor. Bu yıl özellikle kariyerinizde ve sorumluluk alanlarınızda daha dikkat çekici adımlar atabilir ve güç kazanabilirsiniz. Kariyer evinizde ilerleyen Jüpiter ve Satürn önemli testler sonucunda sizi başarıya daha yakın kılacak. Dayanıklılık göstererek uzun vadeli hedeflerinize odaklanabilirsiniz.

BOĞA

Bu yıl pek çok açıdan şanslı durumdasınız. Gezegenler burcunuzla uyumlu açılar kurarken, ilerlemeniz daha kolay ve zahmetsiz olacak. Yavaş hareket eden güçler aynı zamanda yenilenme ve varolan kalıplardan uzaklaşma da getirmekte. Kuşkusuz bunda Uranüs’ün payı çok büyük. 2018’den bu yana burcunuza ilerleyen Uranüs, pek çok Boğa açısından bir alarm zili gibi çalışarak sizi hareketsizlikten ve hep yanı şeyleri yapmaktan kurtarıyor. Belki yeni koşullar eskisi gibi sakin ve huzurlu değil ve daha çok özgürlük getiriyor olabilir. Uranüs uyandırıcı bir güçtür ve adeta size elektrik veriyor. 2026 yılına kadar sürecek olan bu canlandırıcı etki altında, orijinal yönlerinizi keşfedebilir ve şimdiye kadar kurmuş olduğunuz sınırlardan çıkabilirsiniz. Adeta bir Rönesans yaşıyorsunuz. Sizi kısıtlayan ya da yaratıcılığınızı baskılayan şeyleri sorgulamaya başladınız bile. Bu transit güçlü bir özgürlük ve alışılmış olandan uzaklaşma getirmekte. Belki babanızla ya da erkek figürlerle, belki eşinizle ilişkinizde kendinizi daha farklı ve bağımsız hissetmeye başlamış olabilirsiniz. Yaratıcı alanda ve özellikle iş hayatınızda yeni şeyler denemek isteği öne çıkıyor olabilir. Eğer 22 – 30 Nisan doğumlu iseniz, bu yıl Uranüs’ün güçlü etkisi altındasınız demektedir. Özellikle bu tarihlerde doğanlar açısından sürprizler, ani gelişmeler sizi daha özgür bırakabilir ve siz de adeta kafesinizden çıkarak yeni bir hayatı deneyimlemeye başlayabilirsiniz. Kuşkusuz bu yeni koşullar belirli bir istikrarsızlık ve belirsizlik anlamına da geliyor olabilir. Ancak büyük ölçüde eskiyi geride bırakmaya hazırsınız.

İKİZLER

Bu yıl gündeme gelen önemli transitler sizi özellikle iş hayatında, finansal sorumluluklar açısından oldukça meşgul ve sorumlu kılıyor. Ancak iyimserliğiniz ve istikrar da yavaş da olsa gelmeye başlayacak. Son yıllarda pek çok test eden kriz ve dönüşüm içinde kaldınız. 2019’da Jüpiter size bağlantılar ve ortaklıklar yolu ile yeni açılımlar getirdi. Şimdi bu yıl Oğlak burcundaki gezegenler özellikle ortaklı işlerde, kimi zaman finansal açıdan risk oluşturabilecek gelişmeleri daha iyi halletmeniz, yoluna koymanız yönünde farklı oluşumlar getirecekler.

YENGEÇ

Bu yıl 2019’dan devraldığınız konuları sonuçlandırmak ve ilerlemeniz açısından çok önem taşıyor. Özellikle 2018’den bu yana Satürn’ün karşıt burcunuz Oğlak’ta ilerliyor olması sizi ciddi oranda test etti ancak önemli sonuçlar ve değerlendirmeler de getirdi. Yengeç burcunda doğanlar genel olarak bu süreçte adeta kırmızı ışıkta bekleme içinde idiler. Hedeflere ilerlemek için sabır gerekiyordu. Şimdi bu yorucu temalar, özellikle engellemeler azalmakta. Bu sürecin yavaş yavaş size ilişkilerde yeni bir anlayış, olgunluk ve tecrübe getirdiğini söyleyebiliriz. Yükselen burcu Yengeç olanlar ise, bu dönemde özellikle evlilik, ortaklıklar ve genel olarak ilişkilerde çok şey öğrendiler. Yolunda gitmeyen ilişkiler sona ererken, iş hayatında da daha fazla sorumluluk ve ilerleme imkanı doğmaya başladı.

ASLAN

2020 yılı çalışma hayatınız ve işle ilgili konular açısından son derece kritik ve hareketli bir döneme ilerlediğinizi gösteriyor. 2018’den bu yana, son iki yıldır, özellikle yükselen burcu Aslan olanlar iş ve çalışma hayatı açısından oldukça yüklü, yorucu bir dönemden geçtiler. Bu süreçte adeta çıraklık ya da kölelik gibi bir durum içinde kalmış olabilirler. İşte 2020 yılında bu sürecin tamamlanma aşamasına geldiğini görmekteyiz. Pek çok açıdan önemli sonuçlar ve hayatlarında yeni bir hasada doğru ilerleyeceklerini söyleyebiliriz.

BAŞAK

Bu yılınızda önemli transitler sizden yana görünüyorlar. 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen büyüme ve ilerleme gezegeni Jüpiter, burcunuzla kurduğu rahat açı ile kişisel gelişiminizi en şanslı hale getirmekte. 2020 yılında çabalarınızın karşılığını alabilecek ve aynı zamanda mutluluk yönünde daha kolay ilerleyebileceksiniz. Jüpiter’in bu transiti özellikle aşk hayatınıza ve hayattan aldığınız keyfe yeni kapılar açıyor. Bu dönemde kendinizi ifade etmek ve yaratıcılığınızı gösterme konusunda son derece avantajlısınız. Akıcı koşullar, önemli destekler ve ödüller ile ilerleyebilirsiniz. Jüpiter’in bu transiti size hem şahsi alanda hem de mesleki konularda fırsatlar getirmekte. Bu yıl bir çocuğun doğumu mutluluk getirebileceği gibi, aşk hayatınızda da daha pozitif koşullar var. 2018 yılından bu yana Satürn, bu alanda olduğu için, sizi oldukça test etti ve bir bakıma hayattan aldığınız keyfi soğutmuş olabilir. Neyse ki Satürn yavaş yavaş Oğlak burcundan çıkmaya hazırlanıyor. Dolayısı ile bu dönemde hayatın daha olumlu yönlerine bakmaya başlamalı ve isteklerinize odaklanmalısınız. Aşkta aşırı hırs ya da fazla kuralcı olmak, belirli sorumluluklar yüzünden kendinizi nerede kısıtladığınızın ya da rahat vermediğinizin farkına varmalısınız. Jüpiter 19 Aralık 2020 tarihine kadar burcunuzla uyumlu kalmaya devam edecek.

TERAZİ

2018’den bu yana sizi test eden ve özellikle de ailevi alanda sorumluluklar getiren pek çok koşulla karşılaştınız. Bu yılınızda biraz dikkat ederek, kendinizi daha rahat koşullarda bulabilirsiniz. Öncelikle, büyüme ve gelişmeyi anlatan Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcunda ilerlemeye başladı. Bu yeni dönemde, ailenizi, evinizi ilgilendiren konularda büyük bir hareketlilik ve daha destekleyici fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Evde ve ailede genişleme olabileceği gibi ev hayatınızda olumlu olaylar yaşayabilirsiniz. Dikkatinizi özellikle ev ve özel hayatınıza yöneltmektesiniz. Kuşkusuz yılın ikinci yarısında yeni koşullar da gündeme gelecek. Jüpiter’in bu transiti toprak, gayrimenkul ya da doğrudan yerleşiminiz veya ülke ile ilgili konuların size yeni bir açılım getirebileceğini anlatmakta. Bu bir çocuk doğumu olabileceği gibi, evlilik yönünde de olabilir. Aynı zamanda köklerden, atalardan gelen konular bile sizi bu yıl daha fazla harekete geçirebilir. Kendi kişisel alanınızda, güven ve yerleşim konularına önem verebilirsiniz. Her durumda yılın sonu geldiğinde, 19 Aralık 2020’den sonra, Jüpiter’in Saka burcuna ilerlemesi size yaratıcı ve keyifli olması açısından pek çok imkan ve ödül getirecek.

AKREP

Bu yıl 2 Aralık 2019’dan itibaren Oğlak burcuna ilerleyen Jüpiter sizi özellikle zihinsel açıdan daha verimli ve hareketli kılmakta. Satürn de bu burçta ilerlemesini tamamlarken, özellikle düşüncelerinizi daha iyi şekillendirmeniz, tasarım aşamasındaki pek çok projenize son halini vermek için güzel fırsatlarınız olacak. Nerede ise 2020’nin tamamında, 19 Aralık 2020 tarihine kadar Jüpiter size özellikle zihinsel alanda ve fikirlerinizi geliştirmeniz konusunda daha somut sonuçlar getirebilir. Özellikle yükselen burcu Akrep olan öğrenciler bu süreçte eğitim hayatlarında daha yapıcı sonuçlar ve ilerlemeler elde edebilirler. Aynı zamanda iş hayatında görüşmeler, yazışmalar ve anlaşmalar açısından da çok hareketli bir dönemde sayılabilirsiniz. 2018’den bu yana Oğlak’ta kalan Satürn belki sizi zihinsel alanda daha sıkıntılı, depresif ya da yüklü kılmış olsa da, şimdi bu süregelen konuları olumlu şekilde toparlamak için uygun koşullar bulabileceksiniz.

YAY

2020’de para, kazançlar ve kişisel yetenekler alanınızdaki vurgu, bu yıl maddi konulara güçlü bir şekilde odaklanacağınızı gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Jüpiter burcunuzda ya da yükselen burcunuzda ilerlerken size yeni tecrübeler, kendini geliştirme ve kendine güven duyma imkanı sundu. Şimdi 2 Aralık’tan itibaren, 19 Aralık 2020’ye kadar burcunuzun yöneticisi Jüpiter Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu transiti ile Jüpiter sizi parasal alanda ve iş hayatında daha hırslı ve istekli kılmakta. Hatta büyük paralar ya da güç teması dahi gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi daha fazla seferber edeceğiniz, iş hayatında ve para kazanma yolunda hırs yapabileceğiniz bir yıldasınız. Yabancılarla ilgili konular, uzaklar ve yolculuklar da para durumunuzu etkileyebilir. Kuşkusuz böyle bir dönem harcamalarınızı, masraflarınızı da arttırabilir. Ancak aynı alanda kalan Satürn yatırımlar ve harcamalar konusuna bir sınırlama ve kontrol vurgusu getiriyor. Bu yıl iş yeteneklerinizi, maddi destekleri ve kazanma kapasitenizi en üst seviyeye çıkarabilecek uğraşlara girerken, aşırı hırslara ya da kişisel gücünüzü kötüye kullanabileceğiniz durumlara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

2020 pek çok açıdan size daha çok ilerleme, kendini yenileme fırsatı ve şans getirmekte. Bu hedeflerinize ulaşma konusunda çok daha hevesli ve girişken olabileceksiniz. Yılın ikinci yarısında eksikliklerini tamamlamanız açısından çaba göstereceksiniz. Şans ve büyüme gezegeni Jüpiter 2 Aralık’tan itibaren, nerede ise tüm yıl, 19 Aralık 2020 tarihine kadar sizinle birlikte olacak. 12 yılda bir burcunuza uğrayan Jüpiter’den en iyi şekilde yararlanmak için, harekete geçmeli ve üstünüzdeki ağırlıktan kurtulmalısınız. Nitekim 2018’den bu yana burcunuzda olan Satürn sizi oldukça kısıtladı ve ağırlaştırdı. Ancak şimdi Jüpiter’in gelişi ile birlikte, hayatın pek çok alanında kendinize güveniniz artmakta. Jüpiter eğitim, yolculuklar, yeni deneyimler ve yabancılar aracılığı ile bizi zenginleştiren deneyimleri temsil eder. Bu yıl gerek iş hayatınızda, gerekse özel alanınızda yepyeni döngüler harekete geçmekte. Eğitim sürecinde olan Oğlak, öğrenciler bu yıl kendileri için çok daha güzel fırsatlar ve destekler bulabilirler. Sıkı çalışma ve sorumluluklara sahip çıkma yanında, Jüpiter size yepyeni kapılar açmakta. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeye bakmalısınız. Kendinize güveniniz arttıkça, pek çok şey başarabileceğinizi görebilirsiniz.

SAKA (KOVA)

Bu yıl hayatınızın genel yönünde bazı belirsizler, beklemeler ve meşguliyetler çıksa da yavaş yavaş direksiyona geçmeye başlıyorsunuz. Belki kendinizi çok şanslı hissetmeyebilirsiniz. Ancak olumlu şeyler de kapıda bekliyor. Biraz sabırlı davranmak her şeyi kolaylaştıracak. Nitekim 2018’den bu yana burcunuzun yöneticisi Satürn Oğlak burcunda ilerliyor ve bu transit başladığından bu yana genel yönünüzde dağılmalar, belirsizlikler ve kontrol edemediğiniz durumlar gündeme geldi. Özellikle yükselen burcu Saka olanlar bilmedikleri alanlara girdiler, belki de bazı kayıplar söz konusu oldu. Tüm bu süreçte, arayışlarınız devam ederken, bu yıl 22 Mart’tan itibaren yepyeni koşullar gündeme gelmeye başlayacak. Şimdi ilk etapta, 22 Mart- 2 Temmuz tarihleri arasındaki döneme çok dikkat etmelisiniz. Bu dönemde gündeminize gelen değişiklikler sayesinde önünüzü daha iyi görmeye başlayacaksınız. 20-22 Ocak doğumlu Saka’lar da Satürn’ün etkisini fazlası ile hissedecekler. 30 yılın ardından Satürn yeniden burcunuza ayak basacak ve size yeni başlangıçlar yapma, daha kararlı ve istikrarlı olma imkanı sunacak. Bu süreçte belirsizlikler büyük oranda azalmakta. Hayat yönünüzde belirlemekte yeni görevler, sorumluluklar da gündeme gelebilir. 2 Temmuz – 17 Aralık arasında Satürn yeniden Oğlak burcuna geri döneceği için, eksiklerin tamamlanması zaman alabilir ve bu ikinci dönemde sizi bağlayan sıkıntılardan iyice uzaklaşmaya başlayabilirsiniz. Nihayetinde Satürn’ün burcunuza ya da yükselen burcunuza gelmesi yeni bir dönem başlatırken, şahsi konulara ve kendi niyetlerinize daha fazla odaklanabileceksiniz. Kuşkusuz bu durum önümüzdeki dönemde Satürn’ün burcunuzda kalacağı 2023’e kadar daha da belirgin olacak.

BALIK

Bu yıl hedeflerinize ilerleme konusunda oldukça aktif bir tavır içinde olabilirsiniz. Kariyer alanında yeni düşünceler ve istekler var ancak bu alanda bazı soru işaretleri ve kimi zaman beklenmedik gelişmeler de söz konusu olabilir. 2018’den bu yana Oğlak burcunda ilerleyen Satürn size mesleki alanda yeni arayışlar ve beklentiler getirmekte. Çok hızlı ilerleme yerine, süregelen iş ve sorumluluklarınızı gözden geçirmektesiniz. Aynı zamanda bu süreçte, gruplar, takım çalışmaları ya da sosyal işler de gündeminizi daha fazla meşgul ediyor olabilir. Bir bakıma hedeflerinizi gözden geçirmek ve daha gerçekçi düşünmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte, Satürn’ün burç değiştireceği 22 Mart – 2 Temmuz arasında karşınıza çıkabilecek durumlara çok dikkat etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuz Balık ise bu duruma çok daha fazla dikkat etmelisiniz. Zira bu süreçte, yükselen Balık’lar için hesapta olmayan durumlar, kimi zaman kontrolsüzlükler ya da gizli durumlar sizi huzursuz edebilir. Belki de iş hayatınızda tamamen başka, şimdiye kadar bilmediğiniz bir alana adım atıyor da olabilirsiniz. Böyle bir dönemde çok fazla plan yapmak ve önünüzü görmek pek kolay olmayabilir. Mümkün olduğunda riskli, ya da gizlisi olan işlere girmemeye bakmalı, hiç bilgi sahibi olmadığınız konularda daha dikkatli davranmalısınız.

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