2020 Denizbank çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) Denizbank şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Denizbank çalışma saatleri bankanın müşterisi olan ve Denizbank şubelerinde işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle bankanın hizmet vermeye başladığı saat ve kaça kadar hizmet verdiği en çok aranılanlar sırasında yer alıyor. Peki Denizbank saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

DENİZBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

DenizBank sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren DenizBank 13:30’da tekrar mesaiye başlamakta ve akşam 17:00’da mesai bitmektedir. Hafta sonu şubeleri kapalıdır. Kapalı olduğu zamanlarda İnternet bankacılığı ve ATM’leri kullanabilirsiniz.

DenizBank genel müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe-İstanbul adresinde bulunmaktadır. DenizBank genel müdürlüğüne 0 (212) 348 20 00 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

DENİZBANK HAKKINDA!

Denizbank A.Ş., Türkiye'de faaliyet gösteren özel sermayeli bir mevduat bankasıdır. Mayıs 2018'de Sberbank'ın hisselerini Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'ye satmasına rağmen Nisan 2019 itibarıyla devir işlemlerinin onaylanması beklenmektedir. Eylül 2012'den Mayıs 2018'e kadar %99,85 oranında hisse ile Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'a aitti. Bankanın daha önceki sahipleri Avrupa'nın en büyük kamu bankalarından biri olan Belçika - Fransız menşeli Dexia grubuydu.

Tarihçe

Denizcilik Bankası 1951 yılında o zamanlar gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak amacıyla kurulmuş bir devlet bankasıydı. 1992 yılında hükümet devlete ait belli başlı bankaları konsolide etmeye karar vermesiyle birlikte tüzel kişiliği sona ermiş, Emlak Bankası’la birleşmiştir.

1997 yılında ise DenizBank adına bankacılık lisansı yeniden tanımlanarak üç şube binasıyla satışa çıkartılmıştır. Zorlu Holding, 70 Milyon Dolar karşılığında Özelleştirme İdaresinden lisansı satın almasıyla birlikte aynı yılın Eylül ayı içerisinde operasyonlar başlamıştır. Başlatılan geliştirme programıyla birlikte yeni kurumsal kimlik altında yeni şubeler açılır. Büyüme başka bankaların şubelerinin satın alınmasıyla birlikte desteklenir, bunlardan biri de 2002 yılında Tarişbank’tır. Bu süreç içerisinde DenizBank, Avusturya, Rusya ve KKTC’de bankalar kuraraktan veya satın alarak uluslararası arenaya açılmıştır. Bunun ötesinde DenizBank yatırım bankacılığı, faktöring, leasing vb. hizmetler ekleyerek “DenizBank Finansal Hizmetler Grubu” olarak kendine katma değer sağlamıştır ve büyümesini desteklemiştir. 13 grup şirketle birlikte bugün DenizBank 10,000’den fazla personel çalıştırmaktadır.

2014 yılındaki karı 939 milyon ₺ olarak gerçekleşti.

22 Mayıs 2018'de 3.2 milyar dolara (14.6 milyar TL'ye) Emirates NBD tarafından satın alınmıştır.