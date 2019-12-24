2020 Ehliyet harcı ne kadar oldu? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekli?

Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanmasının ardından Pasaport, Ehliyet harcı otomatik olarak 1 Ocak 2020 yılından itibaren zamlanacak. 2020 yılında ehliyet harcına % 22,58 oranında zam yapılacağının duyurulmasının ardından vatandaşlar A, B sınıfı ehliyet harcı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ehliyet harcına uygulanacak olan zam oranları

2020 EHLİYET HARCI NE KADAR OLDU?

Ehliyet harçları yeni yılda % 22,58 oranında artacak.

A sınıfı ehliyet harcı 249 lira, B sınıfı ehliyet harcı 752 lira, diğer ehliyet harçları ise bin 254 liraya çıkacak.

A sınıfı ehliyet 249 TL

B sınıfı ehliyet 752 TL

Diğer ehliyetler 1.254 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYETE YENİ BİR SINIF EKLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Kimlik Belgesi

•Sürücü Sertifikası (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

•Öğrenim Belgesi, yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi

•Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

EHLİYET KAYIP/ÇALINTI YIPRANMA NEDENLERİ İLE YENİLENMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Kimlik Belgesi

•Kayıp/Çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

•Sürücü Sağlık Raporu

•Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

•1 adet biyometrik fotoğraf

•Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

•Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)