2020 EKPSS başvuruları ne zaman alınacak? EKPSS kura başvuru tarihleri belli oldu mu?

EKPSS başvuru tarihleri sınava başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 2020 sınav takviminin açıklanması ile EKPSS başvuru tarihi, kura başvuru ve sonuç tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 2020 EKPSS sınavı için başvurular ne zaman alınacak?

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile alınacak. Sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvurular 11-12 Mart tarihleri arasında alınacak.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

2020 EKPSS sınavı 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKPSS KURA BAŞVURU TARİHLERİ

2020 EKPSS kura başvuru tarihleri 28 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Kuraya geç başvuru işlemleri ise 3-4 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 sınav takviminde kura sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgiye yer verilmedi.