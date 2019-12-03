2020 Emekli maaşı zam oranı ne zaman belli olacak? Emekliler ne kadar zam alacak?

2020 yılı için geri sayım sürerken bir taraftan da yeni yılda emekliye verilecek olan zam oranı da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez zam alan emeklilerin zam oranları geçmiş 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 2020 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli ise yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki 2020 emekli maaşı zam oranları ne zaman belli olacak?

2020 YILI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yıl içerisinde iki kez zam alan emekliler Ocak ve Temmuz dönemlerinde zamlarını hesaplarında görebiliyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emekliye verilecek olan zamn oranı da belli olacak.