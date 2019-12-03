03.12.2019 - 09:32 |
2020 Emekli maaşı zam oranı ne zaman belli olacak? Emekliler ne kadar zam alacak?
Aralık ayına girilmesi ile birlikte milyonlarca emekli 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ne kadarlık bir zam alacağını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere emekliler yılda iki kez zam alıyor. Verilen zam oranı ise 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Peki Emekliye 2020 yılında ne kadar zam yapılacak? Zam oranı ne zaman belli olacak?
2020 yılı için geri sayım sürerken bir taraftan da yeni yılda emekliye verilecek olan zam oranı da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez zam alan emeklilerin zam oranları geçmiş 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 2020 yılı yaklaşırken milyonlarca emekli ise yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Peki 2020 emekli maaşı zam oranları ne zaman belli olacak?
2020 YILI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yıl içerisinde iki kez zam alan emekliler Ocak ve Temmuz dönemlerinde zamlarını hesaplarında görebiliyor. TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından emekliye verilecek olan zamn oranı da belli olacak.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.