2020 Emekli maaşı zam oranları belli oldu mu? Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?

Aralık ayınının büyük bölümünün geride kalmasının ardından 2020 yılı içerisinde emekli ve memura ne kadar zam uygulanacağı da merak edilmeye başlandı. Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık süreçte enflasyon farkı 5.71 olurken Aralık ayı enflasyon rakamlarının 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2020 yılında emekli ve memurun yılın ilk 6 ayında alacağı zam oranı da bellli olacak.

EN AZ 67 EN ÇOK 336 LİRA

5 aylık yüzde 5.71'lik enflasyona göre SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için gelirlerinde 67 ile 336 lira arasında artış yaşanacak. Aralık enflasyonuna göre ise bu oran artabilecek.

NELER DEĞİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark solarak ödenecek. Şimdi dün açıklanan enflasyon verilerinden yola çıkarak emeklilerin ve memurların bu gelişmeye göre zam oranlarına detaylı olarak bakalım.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar oluyor. Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık zamları netleşmiş oldu. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine Aralık enflasyon eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için 5.71'lik oran kesinleşmiş oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Kamuda çalışan yaklaşık 3 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi için ise enflasyon oranı fark anlamı taşıyor. Memurlar ve Memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 oranındaki zamlarını Ocak'ta alacaklar. Ancak eğer 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. 5 aylık enflasyona baktığımızda bile fark alacakları kesinleşmiş oldu. Buna Aralık enflasyonu eklendiğinde fark daha da artabilecek. Son gelen veriye göre memurların ve emekli memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı.