2020 emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu mu? Ocak ayın emekli ve memur ne kadar zam alacak?

Emekli ve memurlar Ocak ayında yapılacak olan zam oranını araştırmaya devam ediyor. Yılda iki kez 6 aylık süreler içerisinde zam alan emekli ve memurlar için Temmuz-Kasım ayı arasındaki enflasyon farkı oranı 5.71 olarak açıklanmış zam oranı beklenti anketibe göre ise bu rakamın 6.29'a ulaşacağı duyurulmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Emekli ve memurun 2020 Ocak ayında alacağı zam oranı da belli olacak. Zam oranı beklenti anketine göre 6,29 olması beklenen zam oranı gerçekleşirse en düşük emekli maaşo 1.256 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 74 ila 370 lira arasında zam artışı yaşanacağı düşünülüyor.

Memur ve memur emeklilerine ise % 4 zam yapılması bekleniyor. Enflasyon farkı % 5'i aşarsa bu sefer fark yatırılacak. Temmuz-Kasım sürecinde enflasyon farkına göre memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı % 4,71 olarak açıklandı. Beklenti anketine göre ise bu rakam 5,29 olacak Enflasyon farkının % 5'i aşması halinde memur ve memur emeklileri fark alacak.

OCAK 2020 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileriyle, işçi ve Bağ-Kur emeklilerini ikiye ayırmak gerekiyor. Biliyorsunuz memur emeklilerinin toplu sözleşmeleri var. Geçtiğimiz aylarda toplu sözleşmeden kaynaklı 2020 yılının birinci 6 aylık için yüzde 4 ikincisi için yüzde 4 yani toplamda yüzde 8’lik bir 2020 yılı zammı olacak. Bunun üzerine enflasyon rakamı yüzde 5’in üzerine çıkarsa çıkan o fark da yüzde 4’ün üzerine ilave edilecek. Bu memur ve memur emeklilerimiz için geçerli.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerimiz içinse 2019 yılının ikinci 6 aylık diliminin toplam enflasyonu ne ise olduğu gibi 2020 yılının maaşlarına zam olarak yansıyacak. Şu ana kadar bu rakam yüzde 5.71 olarak belirlendi.