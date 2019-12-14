2020 Gratis çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Gratis Mağazaları kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

Gratis, 2009 yılından bu yana her yıl büyüyerek 79 ilde, 600'ün üzerinde mağazasıyla kozmetik, cilt bakım, saç bakım ve kişisel bakım alanında 30.000’i aşkın ürünü tüketici ile buluşturuyor.

İlk mağazasını 17 Temmuz 2009’da Metrocity Avm’de açan Gratis; yenilikçi ve dinamik duruşuyla, ileri teknolojik alt yapısıyla, uzmanlaşmış mağazacılık anlayışıyla, hesaplı ürün ve marka çeşitliliği ile Türkiye’de doğan, büyüyen ve tüketicilerin tercih ettiği perakende markalarından biridir.

“Güzel Bak Kendine” mottosu ile Gratis’in amacı; müşterilerine kolay ulaşılabilir, hızlı ve rahat alışveriş imkanı sunmak, temel kişisel bakım ihtiyaçlarının yanı sıra heyecan veren yeni markalar ve ürünler ile müşterilerinin mutluluğuna katkı sağlayarak, kişiye özel alışveriş deneyimi sunan bir perakende zinciri haline gelmektir.

GRATİS ÇALIŞMA SAATLERİ

Gratis her gün sabah saat 09:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 21:00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Ancak alışveriş merkezlerinde bulunan Gratis mağazaları farklı çalışma saatlerine sahiptir. Buralardaki mağazalar genel olarak 10:00 ile 22:00 arasında çalışırlar.