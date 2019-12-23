2020 harç, vergi ve cezalar! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

2020 yılı harç ve vergi cezaları belli oldu. Bu kapsamda yeniden değerlendirme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisinde % 12 olarak açıklanırken Pasaport, Ehliyet harcı, Trafik cezaları ve yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için yeniden değerlendirme oranı % 22,58 olarak açıklandı. Bu kapsamda Motorlu Taşıtlar Vergisi dışında kalan tüm harç ve vergi cezaları % 22,58 oranında zamlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.

DİĞER VERGİ ORANLARI DA BELLİ OLDU

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 22,58 olarak belirlendi. Pasaport, ehliyet harcı, trafik cezaları, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen ücretler 2020'de yüzde 22.58 oranında artacak.