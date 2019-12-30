2020 için Yeni yıl mesajları - Yılbaşı mesajları için tıklayınız

2019'un son gününde en çok arama hacmine sahip olan konulardan biri de 2020 Yılbaşı mesajları...Yeni yıla girme heyecanıyla birlikte sevdiklerine coşku dolu mesajlar göndermek isteyenler, yeni yıl mesajları için arayışa koyuldu. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yılbaşı mesajları ilgiyle aranacak ve herkes o an yanında olmadığı dostlarına veya ailesine en güzel, en anlamlı, en yeni yılbaşı mesajları paylaşacak. Bu özel günde en samimi yeni yıl dileğinde bulunmak isteyenler için 2020 yılbaşı mesajlarını haberimizde derledik. İşte yeni yıl mesajları...

2020 YILBAŞI MESAJLARI

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..



- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no`lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

-Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR! -Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

-2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

-Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... -İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..

- Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.. -Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- Yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle..

- Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını...



- Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç...



- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

- Her Yeni Yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir. 2020 yılı da böyle olsun ama hep güzel olsun.. Nice Yıllara..

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara!



- Her yaşın bir güzelliği vardır. Peki bu yeni yılda hangi güzelliğine aşık olayım bir tanem.

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle.

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim.

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

-En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar..

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2019’a ELVEDA, 2020’ye MERHABA! Hoş geldin Yeni Yıl…



- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.