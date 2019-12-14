2020 İGDAŞ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İGDAŞ vezneleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İGDAŞ üzerinden, Doğal gaz Bağlantı Sözleşmesi, Abonelik (Kullanım) Sözleşmesi, Sözleşme Fesih Başvurusu, Proje Onay Durumu Görüntüleme, Gaz Açma Randevusu Sorgulama, Yeni Randevu Alma veya Randevu Tarihi Değiştirme,

Faturalarınız ile ilgili; Fatura Bilgisi Sorgulama, Fatura Hesaplama, Fatura Tahakkuku, Fatura Ödeme, Sabit Ödeme Sözleşmesi, Fatura İtirazı ve Sayaç Kontrol Talebi işlemlerini yapabilirsiniz.

İGDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ

İGDAŞ hafta içi her gün sabah saat 08:00’da açılmakta ve 17:00’da kapanmaktadır. İGDAŞ 12:30 ile 13:30 arasında ise öğle tatiline girmekte, sadece Cuma günü öğle tatili 13:00 ile 14:00 arasındadır. İGDAŞ vezneleri ise 08:15’de açılır ve 16:45’de kapanır.

Hafta sonu ise İGDAŞ şubelerinden bazıları hizmet vermektedir. Hafta sonu hizmet veren İgdaş şubeleri Avcılar, Bağcılar, Sultangazi, Şişli, Üsküdar, Sancaktepe, Maltepe ve Pendik.

HAKKINDA



Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgaz dağıtımındaki öncelikli amacı “Tüm çalışanların etkin katılımıyla, doğalgaz hizmetlerini, en uygun ileri teknoloji, güvenli bir altyapı ve temiz çevre bilinci ile müşteri memnuniyetini sağlayarak, sürekli ve ekonomik bir biçimde topluma sunmaktır. "İstanbul’da doğalgaz altyapı yatırımları, işletmeciliği ve satışını üstlenen Büyükşehir Belediyesi, 1986 yılında bünyesinde kurduğu İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. Anonim Şirketi (İGDAŞ) ile büyük bir yatırım hamlesi başlatmış, böylelikle şehir hayatını çekilmez kılan hava kirliliğini azaltmak için doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarına hız vermiştir. Kent genelinde yapılan altyapı yatırımları ile doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılarak İstanbul’un havası temizlenmiştir. Şu anda İstanbul dünyanın havası en temiz metropolleri arasında yer almaktadır.



Doğalgaz sektörü ile ilgili faaliyetler ileri teknoloji ve yüksek eğitim gerektirdiğinden, Belediyemiz gerekli bilgi ve teknik donanım altyapısını geliştirmiş ve böylece uluslararası standartları yakalayarak, dünyanın sayılı doğalgaz şebekesine sahip olmuştur. Her alanda dünya standartlarında hizmet vermeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğalgaz dağıtımında IS0 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 22320, OHSAS 18001 ve ISO 55001 belgelerini alarak kalitesini belgelemiştir. Ayrıca Kurumsal Varlık Yönetimi (ERP), doğalgaz işletim sistemine entegre edilmiş ve değişen ihtiyaçlar gelişen teknoloji ile karşılanır hale getirilmiştir. En son teknolojiyle donanımlı ekip ve ekipmanlara sahip 3 bölge müdürlüğü, işletme şeflikleri, 1000’e yakın teknik personel, Merkezi Kontrol ve Veri Toplama Sistemi SCADA ve tam donanımlı araçlar ile İstanbul Doğalgaz Şebekesi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak denetim altında tutulmaktadır. Diğer taraftan Hizmet Binaları, Vezneler, Bankalar ve Ödeme Merkezleri ile de İstanbullulara hizmet vermektedir. Konforlu, güvenli, ekonomik olduğu kadar da çevreci bir yakıt olan doğalgazın hızlı bir şekilde yaygınlaşması için bir yandan yatırımları sürdüren belediyemiz tanıtım ve teşvik çalışmaları ile doğalgaz abone sayısını 6 milyonun üzerine çıkarmıştır.



Doğalgaz konusunda yapılan çalışmalar ile aldığımız Ulusal Kalite Büyük Ödülü, Mükemmellikte Süreklilik Ödülü, Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü, En İyi Çağrı Merkezi Ödülü, KSS Sürdürülebilirlik Ödülü ve Altın Pusula Ödülleri başta olmak üzere 50’ye yakın ödül ile çalışmalarımız taçlandırılmıştır.

Şu anda Belediyemizin doğalgaz şirketi İGDAŞ doğalgaz çalışmaları ile Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 28. sıradadır.



Son olarak 2016 yılı Ağustos ayında hizmet alanına Çatalca ilçesi de eklenerek Silivri’den Şile’ye, Adalar’dan Tuzla’ya kadar İstanbul’un tüm ilçelerine doğalgaz ulaştırılmıştır.