2020 ING Bank çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - ING Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

ING Grubu, Türkiye pazarına 2007 yılında Oyak Bank'ın %100 hissesini Oyak Grubu'ndan satın almak üzere anlaşarak girdi. Satış işlemleri, BDDK onayının ardından 24 Aralık 2007 tarihinde tamamlandı ve Oyak Bank ING Grubu çatısı altına girdi. 7 Temmuz 2008'de ING Bank, Türkiye bireysel ve kurumsal müşterilerine dünya standardında finansal hizmetler sunmaya başladı. Bu tarihten itibaren stratejisinin temeline dijitalleşmeyi ve inovasyonu alan ING, bu anlayışa paralel olarak 2019 yılında "Bank"ı isminden çıkartarak sektöründe öncü bir adıma imza attı.

Dünyanın önde gelen uluslararası finans kuruluşlarından olan Hollanda kökenli ING Grubu, Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika, Asya ve Avustralya'da 40'tan fazla ülkede, 51 binden fazla çalışanı ile bireysel ve kurumsal müşterilerine hizmet sunuyor. ING Grubu, global stratejisi "İleriyi Düşün" (Think Forward) kapsamında müşterilerinin özel ve iş hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefliyor. Yeni nesil bankacılık yapma konusunda iddialı olan ING, dijital bankacılıkta büyüme odaklı bir strateji benimsiyor.

ING Türkiye, bankacılık modelini "her zaman, her yerden kolay, zahmetsiz ve hızlı finansal çözümler sağlayan banka olmak" üzerine kurguluyor. Yeni nesil bankacılığın öncüleri arasında yer alan ING Türkiye, "Eski Köye Yeni Âdet" sloganıyla inovatif ürün ve hizmetler sunarken, müşterilerine şubeleri, stratejik iş ortakları, dijital kanalları ve mobil satış gücü ile ulaşıyor.

ING BANK KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

ING Bank çalışma saatleri merakla araştırılıyor. Şubede işi olan vatandaşlar bankanın saat kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak ediyor. Peki, ING Bank şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ - ING ŞUBELERİ SAAT KAÇTA MESAİYE BAŞLIYOR?

ING Bank şubeleri hafta içi 09.00 - 17.00 arası hizmet vermektedir. 12.30 - 13.30 arası öğle arası verilmektedir.

ING Bank hafta sonu çalışmamaktadır.

Telefon Bankacılığı 0850 222 0 600 ise 7/24 müşterilere hizmet vermektedir.