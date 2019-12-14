2020 İSKİ çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İSKİ kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? Fatura yatırmak, su açma kapama ve benzeri işlemler için İSKİ'nin çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

İSKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İSKİ, hafta içi her gün 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:30 saatleri arasında; Cumartesi günü ise 09:00 – 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İSKİ, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar ile 1 Ocak, 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatiller günlerinde hizmet vermez.

İSKİ HAKKINDA

2560 sayılı İSKİ Kanunu ile 1981 yılında kurulan İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bağımsız bütçeli bir kuruluştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İSKİ'de Büyükşehir Belediye Meclisi İdarenin Genel Kurulu'nu oluşturur. İSKİ Genel Müdürü Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle İçişleri Bakanı'nın onayıyla seçilir. İSKİ Genel Müdürü, İdarenin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ni de yürütür. Yönetim Kurulu'nda ayrıca; biri kıdemli Genel Müdür Yardımcısı'ndan oluşan 4 üye bulunur. İSKİ Genel Kurulu (İBB Meclisi) tarafından seçilen 2 Denetçi, denetim görevini yürütür.

İSKİ, idari yapılanma olarak 5 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, 19 Daire Başkanlığı ve 96 Müdürlükten oluşmaktadır. Özellikle teknik kadrodaki personelin ağırlıklı olduğu Kurumda; 3 bin 687 işçi, 2 bin 526 memur, 1 adet sözleşmeli memur olmak üzere toplam 6 bin 214 personel görev yapmaktadır.

İdarenin gelirinin tamamına yakını su satışıyla karşılanmaktadır. Yatırımların tamamına yakını da su satışından elde edilen gelirle yapılmaktadır.

İSKİ'nin başlıca görevleri; içme suyu temin etmek, atık suları toplamak, su havzalarını korumak ve dereleri ıslah etmektir. İSKİ, İstanbul genelinde 14 milyon kişiye hızlı hizmet sağlamaktadır.