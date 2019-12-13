2020 İzban çalışma saatleri - İzmir İzban seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

İzban 2020 çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Türkiye'de en kalabalık üçüncü şehir olma özelliğine sahip olan İzmir'de özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde raylı hatlara olan ilgi artıyor. Peki İzban seferleri saat kaçta başıyor/Sona eriyor? İşte İzban çalışma saatleri hakkında merak edilenler...

İZBAN ÇALIŞMA SAATLERİ

Sefer Başlangıç Saati: 05:20

Son İstasyona Varış Saati: 01:23

İZBAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren İZBAN hafta içi hafta sonu saat 05.20'de açılıyor. Resmi tatillerde bazen saatler değişiklik gösterebiliyor.

İZBAN, bazı kaynaklardaki adıyla Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik hat üzerinde kırk bir istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı.

İZBAN GÜZERGAHLARI

Aliağa ile Selçuk arasındaki 136 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren İZBAN, 1856'da hizmete giren ve Anadolu'daki ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın Demiryolu ile 1863'te hizmete giren İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu hatlarının üzerinde inşa edildi. Aliağa-Menemen arası kuzey, Menemen-Cumaovası arası merkez, Cumaovası-Selçuk arası ise güney aksı olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca hat üzerinde 3.260 metre uzunluğundaki Karşıyaka Demiryolu Tüneli ve 2.000 metre uzunluğundaki Şirinyer Demiryolu Tüneli yer almaktadır.