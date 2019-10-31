2020 KPSS ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? KPPS 2020 takvimi açıklandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adaylar her yıl, B Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler ise 2 yılda bir sınava giriyor. 2020 yılında her iki grup da başvuru yapacaklar. Şimdi adaylar 2019 yılı sona ererken 2020 yılının başvuru tarihlerini araştırıyorlar.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılı sınav takvimi henüz açıklanmış değil. KPSS Lisans başvurularının mayıs ayında; ortaöğretim ve önlisans başvurularının ise temmuz ayında başlaması bekleniyor.