MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem2020 KPSS ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? KPPS 2020 takvimi açıklandı mı?
31.10.2019 - 14:43 |

2020 KPSS ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? KPPS 2020 takvimi açıklandı mı?

Memur olma hayali kuran yüz binlerce vatandaş her yıl KPSS'ye giriyor. KPSS'nin 2019 süreci biterken şimdi 2020 yılı takvimi merak ediliyor. Peki, 2020 KPSS ne zaman?

2020 KPSS ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? KPPS 2020 takvimi açıklandı mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının A Grubu kadrolarına başvurmak isteyen adaylar her yıl, B Grubu kadrolarına başvurmak isteyenler ise 2 yılda bir sınava giriyor. 2020 yılında her iki grup da başvuru yapacaklar. Şimdi adaylar 2019 yılı sona ererken 2020 yılının başvuru tarihlerini araştırıyorlar.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılı sınav takvimi henüz açıklanmış değil. KPSS Lisans başvurularının mayıs ayında; ortaöğretim ve önlisans başvurularının ise temmuz ayında başlaması bekleniyor. 

 

Görüntüleri izleyenler şoke oldu! Sokak ortasında güpegündüz...İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin, yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Nardan zehirlendiği iddia edilen Saliha, son yolculuğuna uğurlandı!

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? 31 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

Sıradaki Haber