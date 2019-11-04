2020 lisans, lise ve önlisans KPSS başvuruları ne zaman? Hangi tarihte?

2019 KPSS lisans sınavları gerçekleşti. Şimdi yüz binlerce kişi yeni sınavı bekliyor. 2020 yılında ortaöğretim ve önlisans sınavları da gerçekleşecek. Bu nedenle 2020 KPSS sınav tarihleri bir hayli araştırılıyor. İşte detaylar...

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 yılı sınav takvimi henüz açıklanmış değil. KPSS Lisans başvurularının mayıs ayında; ortaöğretim ve önlisans başvurularının ise temmuz ayında başlaması bekleniyor.