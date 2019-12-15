2020 Metrobüs çalışma saatleri - İstanbul Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?

Türkiye'nin İstanbul şehrinde toplu taşıma hizmeti veren metrobüs sistemi... D 100 karayolunun ortasında kendisine ayrılan gidiş ve geliş olmak üzere iki şeritli yoldan oluşuyor. Vatandaşlara kolaylık sağlayan metrobüsün çalışma saatleri merak ediliyor ve "İstanbul Metrobüs seferleri kaçta başlıyor, saat kaça kadar devam ediyor?" sorusu soruluyor.

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01:00 – 05:30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaktadır.

İstanbul trafiğinde en hızlı ve en rahat toplu taşıma aracı olan metrobüs, kentte oldukça sık kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Metrobüs sistemi, en başta seyahat süresini kısaltarak yolculara zamandan tasarruf sağlıyor.

İETT’nin İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı.

Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde açılarak İstanbul’un iki yakası birbirine bağlandı.

Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da resmi olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor.