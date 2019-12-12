2020 Migros çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) Migros market kaça kadar açık, sabah kaçta mesaiye başlıyor?

2020 Migros çalışma saatlerini sizler için derledik. İnsanların ihtiyaçlarının tamamına yakınının bulunduğu büyük zincir marketler arasında yer alan Migros çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Migros çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) Migros market kaça kadar açık, sabah kaçta mesaiye başlıyor?

2020 MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye’nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros’un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.

Migros; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

MİGROS NE ZAMAN KURULDU?

Migros Ticaret A.Ş., Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biridir. Migros'un temelleri 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı tarihî kararla, İsviçre'de "Ucuzluğun Kralı" adıyla bilinen Migros teşkilatının benzerinin Türkiye'de kurulması ile atıldı. İstanbullulara tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından açılmıştır.

1975 yılında Koç Topluluğu'ndan Vehbi Koç'un istek ve yönlendirmesiyle hisseleri Koç Holding tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına başlayan Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı.

2016 yılında şirket, 1513 Migros, 39 Macro Center ve 23 5M olmak üzere yurt içinde; yurt dışında ise Kazakistan ve Makedonya'daki 39 Ramstore ile hizmet vermektedir. 2017 yılı sonu itibari ile yurtiçinde 1.858 ve yurtdışında 40 olmak üzere toplam 1.898'e çıktı.

Migros insan ve iyi yaşam konularında 2014-2015 yıllarında BİST'in sürdürülebilirlik endeksine giren ilk ve tek perakendeci şirket olmuştur.

Türkiye'deki Migros'un logosu İsviçre'deki Migros'a çok benzemektedir. Türkiye'deki Migroslarda tıpkı İsviçre'deki gibi üç kategoriye ayrılır:

M Migroslar, yiyecek haricindeki ürünlerden sadece temel olanları satarlar,

MM Migroslar, daha geniş ürün yelpazesiyle hizmet sunarlar,

MMM Migroslar, market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünlerini de bulundururlar.

5M Migroslar ise gelişmiş market bünyesinde tekstil ürünleri, elektronik ürünler, kitaplar ve kozmetik ürünlerini de bulundururlar.

2007 yılı itibarı ile Koç grubu tarafından satışa çıkarılmıştır. 14 Şubat 2008'de Koç Holding hisselerini Moonlight Capital S.A adlı İngiliz şirketine satmıştır. 2015 yılının ilk günlerinde şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu satın almıştır.

Migros 10 Haziran 2016 günü Tesco Kipa'nın Yüzde 95.5'ini 302 Milyon Liraya satın aldı. 16 Mart 2018 tarihinde şirketten yapılan açıklamada, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır.