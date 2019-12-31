MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLDİ Mİ?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün 15.00'te başladı. Noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişi Mili Piyango Kızılay binasında halka açık olarak gerçekleşiyor. Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 20.00 - 21.00 arasında yapılacak. Milli Piyango çekiliş sonuçları Milliyet.com.tr yılbaşı özel sayfasında sorgulanıyor.

2020 AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 15.00'te başlayan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak. Amorti sonuçları açıklandığında bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr'de ulaşabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK? BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları Milliyet.com.tr'den takip edilecek. Bu yıl 15.00'te başlayıp, 20.00-21.00 saatleri arasında çekilecek olan büyük ikramiye ve amorti çekilişinin yapılmasının ardından sonuçları Milliyet.com.tr'den sorgulanabilecek. Bilet sorgulaması yapabilmek için bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı yazıp 'hızlı bilet sorgula' butonuna basmanız yeterli olacak.









MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE ALINIR MI?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.





YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE ALINIR MI?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye için çekilişe artık çok az bir zaman kaldı. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu. Geçen yıl tam bilete isabet eden ikramiye bu yıl vatandaşları tam ve yarım biletlere yönlendirdi. Peki, Milil Piyango sorgulaması nasıl yapılacak?