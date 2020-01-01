Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi için heyecanlı dakikalar sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 15.00'te başlatılan yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda çekildi. Saat 20.30'da amorti, 8 milyon ve 80 milyonluk TL belli oldu. Az önce ise sıralı tam liste yayımlandı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin hayalini kuran milyonlarca vatandaş bilet sorgulamasını bekliyor. Bu yıl Milli Piyango ne kadar ikramiye dağıtıyor? İşte Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili ayrıntılar...

MİLLİ PİYANGO 80 MİLYONLUK İKRAMİYE NUMARALARI

1358490

Büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. 20 milyon TL İzmir, Gaziantep, Bursa İstanbul illerine çıktı.

MİLLİ PİYANGO 8 MİLYONLUK İKRAMİYE ÇEKİLDİ

9976216

MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

4 - 8

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama Milliyet.com.tr yılbaşı özel sayfasında sorgulanacak. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesinde yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet sorgulaması yapamayan vatandaşlar için Milliyet.com.tr bilet sorgulama sayfası aktif olacak. Çeyrek, tam ve yarım biletinizi sorgulamak için ilgili alana bilet numaranızı yazarak 'Hızlı Bilet Sorgulama' butonuna basarak biletinize isabet eden ikramiyeyi tutarı görüntüleyebileceksiniz.

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.

Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, "70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır" ifadesiyle duyuruldu.

Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMA NEDİR?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINA GÖRE KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Sayısal oyunlar sistemi üzerinden üretilip satılan Milli Piyango biletlerinden oyun planına göre, ikramiye isabet eden biletler için bayi ikramiye limiti;

1000 TL.'ye kadar (1000 TL. dahil) olan ikramiyeler bayi tarafından,

1000 TL. - 20.000 TL. arası ikramiyelerin ise ödemesi ihtiyaridir.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

MİLLİ PİYANGO YIRTIK BİLETE İKRAMİYE ÖDENİR Mİ?

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.