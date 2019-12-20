2020 Milli Piyango biletine çıkan ikramiye nereden, nasıl alınır? Bilet ödemesini alabileceğiniz yerler...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için sayılı günler kaldı. 80 milyonun hayalini kuran vatandaşlar bilet almaya devam ediyor. Peki, biletinize ikramiye isabet ettiğinde ne yapacaksınız? Bilete çıkan ikramiye nereden alınır?

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

SANAL ORTAM BAYİLERİ HANGİ ÖDEMELERİ YAPAR?

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.