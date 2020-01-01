2020 Milli Piyango Çeyrek Bilet Sorgulama - Çeyrek bilet ne kadar ikramiye veriyor?

Milli Piyango (Yılbaşı özel) çekilişine katılan vatandaşlar, çeyrek bilet, yarım bilet, veya tam bilet satın aldı. Milli piyango çeyrek bilet fiyatı bu yıl 20 (yirmi) TL olarak belirlenirken, Milli piyango yarım bilet fiyatı 40 (kırk) TL, milli piyango tam bilet fiyatı ise 80 (seksen) TL olarak satışa sunuldu. Büyük ilgiyle karşılaşan Milli piyango çekilişinin sonuçları, bilet sahipleri tarafından merak ediliyor. Milli Piyango bilet sorgula ekranı üzerinden öğrenilen, bilet sonucu vatandaşların merakını gideriyor. 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlananlar, öncelikle amorti rakamı öğrenmek istiyor. Toplam iki amorti rakamının açıklanması ardından, milli piyango bilet sorgulama ekranı yoğunluğa uğruyor. Yeni yıl için hayaller kurmaya başlayan ve büyük ikramiye tutarını tutturmak isteyenler, milli piyango biletini heyecanla sorguluyor. Bu yıl 80 (seksen) Milyon TL olan büyük ikramiye, tüm bilet alanların hayalini süslüyor. Milli Piyango çeyrek bilete sahip olanlar, çeyrek biletin ne kadar ikramiye verdiğini araştırıyor. Yılbaşı özel çekilişinde, milli piyango çeyrek bilet ne kadar ikramiye veriyor? Çeyrek bilet sahiplerinin merakla araştırdığı sorular arasında biletinin ne kadar ikramiye verdiği oldu. 2020 Milli piyango sonuçları arasında çeyrek bilet ikramiye tutarı ne kadar oluyor? Bu yıl 20 (yirmi) TL olan milli piyango çeyrek biletinin ikramiyesi nasıl hesaplanıyor? İşte 2020 Milli Piyango Çeyrek Bilet Sorgulama ekranı ve milli piyango çeyrek bilet hakkında merak edilenler

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Milli Piyango sözlüğü:



Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.

Hamiline Ait Olma: Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.

Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.

Sayısal Oyunlar: Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.

Sen Seç: Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.

Çoklu Çekiliş: Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.

Kazı-Kazan: Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.