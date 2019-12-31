2020 Milli Piyango sonuçlarına sosyal medyadan gelen yorumlar... Sonuçlar açıklandı sosyal medya coştu

Milli Piyango büyük ikramiye sonuçları saat 20.30'da belli oldu. Sabahtan bu yana çekiliş bekleniyordu nihayet çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Bu sonuçların ardından sosyal medyadan binlerce yorum yağdı. İşte o yorumlar:

- Şimdilik amortim hazır

- Amortiyle başladık 2020

- Çok şükür bu sene de paramızı kurtardık

- 2020 bereketli geldi

- MilliPiyango alsam kesin bana çıkar diye almıyorum onun için size çıkıyor :)

- Neyse 2 adet amorti çıkmış. İçliklerin parası çıktı.

- Amorti kazanip fakir hayatimiza kaldiğimiz yerden devam yaşamaya

- Cebimde 5 tl var 2020 girince 100 tl olacak sanki ben yatıyorum

- #MilliPiyango çekilişi üçün aldığım 100 biletin 20'sine muhtelif ikramiyeler çıktı ,hay Allah belasını versin ,büyük bu sene de çıkmadı :(

- Bir teselli ver - #MilliPiyango

- Biletime çıka çıka 80 tl çıktı. kimse kusurabakmasın hiç buna da şükür diyemicem. derdim büyük. ikramiye de gitti. #MilliPiyango

- Hep amorti #MilliPiyango

- 80 milyonluk bileti çekip geri bıraktığım için şuan kendimi paralıyorum lütfen bu konu hakkında kimse bana bişey demesin doluyum kardeşim. #MilliPiyango

- #MilliPiyango dan amorti bile çıkmadı bu seneye de şansız başladık

- #MilliPiyango ne güzeldi hayallerim yıktı gitti sevdiklerim