Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı | 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ve amorti belli oldu mu?

Milli Piyango sonuçları canlı yayında açıklanıyor... Milli Piyango yılbaşı bileti alan vatandaşlar, bilet sorgula arayışında bulunuyor. İnternet üzerinden milli piyango çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Google arama motoruna 'yılbaşı özel çekilişi sonuçları', '2020 milli piyango çekiliş sonuçları', 'milli piyango sorgulama ekranı' 2020 milli piyango bilet sorgula', 'yılbaşı bileti sorgula' aramalarını yapıyor. Yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet, yarım bilet, tam bilet aynı ekran üzerinden sorgulanıyor. Milli piyango çekilişinde amorti rakamlarının da merak edilmesi, piyango bileti alanlardan herkesi arayışa sokuyor. 2020 Milli Piyango sonuçları sayfamızdan yılbaşı bileti sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz. İşte 31 Aralık 2019 Salı günü yapılan, 2020 milli piyango çekilişi sonuçları (yılbaşı özel çekilişi) haberimizde bulunuyor. Aynı zamanda milli piyango çekilişine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK? BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları Milliyet.com.tr'den takip edilecek. Bu yıl 15.00'te başlayıp, 20.00-21.00 saatleri arasında çekilecek olan büyük ikramiye ve amorti çekilişinin yapılmasının ardından sonuçları Milliyet.com.tr'den sorgulanabilecek. Bilet sorgulaması yapabilmek için bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı yazıp 'hızlı bilet sorgula' butonuna basmanız yeterli olacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.

Çekilişte toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.

2019 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.

Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, "70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır" ifadesiyle duyuruldu.

Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMA NEDİR?

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE ALINIR MI?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

YIRTILMIŞ MİLLİ PİYANGO BİLETİNE ÇIKAN İKRAMİYE ALINIR MI?

Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiye için çekilişe artık çok az bir zaman kaldı. Büyük ikramiye hangi bilete isabet edecek merak konusu. Geçen yıl tam bilete isabet eden ikramiye bu yıl vatandaşları tam ve yarım biletlere yönlendirdi. Peki, Milil Piyango sorgulaması nasıl yapılacak?