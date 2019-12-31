2020 Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu - Milli Piyango sonuÃ§larÄ±

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Yeni yÄ±l yeni umutlarÄ± da beraberinde getiriyor. 2020'de de ilk beklenti Milli Piyango biletindendi. 80 milyonluk ikramiye gÃ¶z kamaÅŸtÄ±rÄ±rken 81 ilden vatandaÅŸ Milli Piyango bileti satÄ±n aldÄ±lar. En Ã§ok Ã§eyrek bilet satÄ±ldÄ±.

Saat 20.00'de amorti ile birlikte bÃ¼yÃ¼k ikramiyelerin Ã§ekiliÅŸi canlÄ± yayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. ÅžanslÄ± numaralara hemen ulaÅŸamayanlar ÅŸimdi sorgulama yapÄ±yor. Milli Piyango bileti sorgulamasÄ± aynÄ± zamanda milliyet.com.tr'den de yapÄ±labiliyor.

Milli Piyango YÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±! GÃ¼nlerdir 80 milyon TL'lik bÃ¼yÃ¼k ikramiye iÃ§in milyonlarca bilet satÄ±ldÄ±. Az Ã¶nce sonuÃ§lar ilan edildi. BÃ¼yÃ¼k bir hevesle Milli Piyango Ä°daresi'nin resmi sitesine akÄ±n edildi. 2020 yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶zel Ã§ekiliÅŸi sonuÃ§larÄ± kontrolÃ¼ iÃ§in millipiyango.gov.tr sitesine yoÄŸun birÂ ilgi vardÄ±. SonuÃ§larÄ± kontrol etmek iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Â MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO YILBAÅžI Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI

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MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO BÄ°LETLERÄ° NEREDE VE NASIL BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basÄ±mÄ± T.C. Merkez BankasÄ±'nÄ±n Banknot MatbaasÄ±nda filigranlÄ± Ã¶zel para kaÄŸÄ±tlarÄ±na gÃ¼venlik koÅŸullarÄ± altÄ±nda yapÄ±lmaktadÄ±r. Milli Piyango oyunlarÄ±nÄ±n tÃ¼m biletleri TÃ¼rk ParasÄ±nÄ± Koruma yasasÄ±nÄ±n gÃ¼vencesi altÄ±ndadÄ±r.

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BÄ°LET VEYA KUPON ARKALARININ Ä°MZALANMASI BÄ°R YARAR SAÄžLAR MI?

Milli Piyango Ä°daresine ait tÃ¼m ÅŸans oyun biletlerinin arkasÄ±na ad ve soyadÄ±nÄ±n yazarak imzalanmasÄ± gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nerilir. AyrÄ±ca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak iÃ§in Milli Piyango Ä°daresi veya ÅŸubelerine baÅŸvurduklarÄ±nda biletlerin kendilerine ait olduÄŸunu ispatlamak iÃ§in biletlerin arkasÄ±na ad ve soyad yazÄ±p imzalamalarÄ± istenir. SayÄ±sal oyunlarÄ±n kuponlarÄ± ise oyun oynama aracÄ±dÄ±r.