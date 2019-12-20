20.12.2019 - 10:38 |
2020 MSÜ başvuruları ne zaman? Sınav ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları için geri sayım başladı. Askeri üniversite öğrencisi olup mezun olduktan sonra subay olma hayali kuranlar şimdi başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...
ÖSYM tarafından 2020'de Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleşecek. Ocak ayında başlayacak başvuruların net tarihini bilmeyenler şimdi "MSÜ başvuruları ne zaman?" diye soruyor.
MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 29 Mart 2020'de yapılacak. Başvurular ise 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 21 Nisan'da ilan edilecek. Kılavuzun da 7 Ocak 2020'de yayımlanması bekleniyor.