2020 MSÜ başvuruları ne zaman? Sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından 2020'de Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleşecek. Ocak ayında başlayacak başvuruların net tarihini bilmeyenler şimdi "MSÜ başvuruları ne zaman?" diye soruyor.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 29 Mart 2020'de yapılacak. Başvurular ise 7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 21 Nisan'da ilan edilecek. Kılavuzun da 7 Ocak 2020'de yayımlanması bekleniyor.