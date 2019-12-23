2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıt Vergisi zam oranı açıklandı
Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) ile ilgili beklenen haber geldi. Yapılan açıklamaya göre 2020 MTV zammı belli oldu. Açıklanan son dakika haberinin detaylarına göre: 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi artış oranı yüzde 12 olarak açıklandı. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 yılından itibaren % 12 oranında zamlanacak. Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak açıklanmasının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisini de içerisinde bulunduran vergi güncellemesi 2020 yılından itibaren uygulamaya girecek. Peki Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte o sorunun yanıtı...
Eğer aracın tescil tarihi 01/01/2018 tarihinden önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV ödeniyor.
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira
1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira
4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira
4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira
4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira
4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira