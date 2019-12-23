2020 Pasaport fiyatları | Pasaport harç ücreti ne kadar oldu?
2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere Pasaport harç ücretlerine zam gelecek. Yeniden değerlendirme oranının % 22,58 olarak hesaplandığı Pasaport ve ehliyet harcının yanı sıra trafik cezalarını da kapsayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2020 yılı içerisinde pasaport almayı düşünen vatandaşlar kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zamlı pasaport harç ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki 2020 Pasaport harcı ne kadar oldu?
Pasaport harç ücretlerine 1 Ocak 2020 yılından itibaren geçerli olmak üzere % 22,58 oranında artış yapıldı. Karar resmi gazetede yayımlanırken Pasaport alma planı olan vatandaşlar 2020 yılı pasaport harç ücretleri ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki 2020 yılında Pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...
2020 yılından itibaren Pasaport Harç ücretleri zamlanacak bu kapsamda 6 aylık pasaport harcı 208,8 lira, 1 yıllık pasaport harcı 304.5 lira, 2 yıllık pasaport harcı 497 lira, 3 yıllık pasaport harcı 705.9 lira ve 10 yıllık pasaport harcı 995 lira oldu. Böylelikle 2020 yılından itibaren geçerli olacak zam düşünüldüğünde bir önceki yıl 10 yıllık pasaport alan bir vatandaş 812 lira harç ücreti öderken yeni yılda 995 lira harç ücreti ödeyecek. Aradaki fark ise tam tamına 183 lira olarak hesaplanıyor.
2020 PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ
Pasaport (6 aylık)
2019 harcı: 170.40 lira
2020 harcı: 208.8 lira
Pasaport (1 yıllık) harcı
2019 harcı: 248.40 lira
2020 harcı: 304.5 lira
Pasaport (2 yıllık) harcı
2019 harcı: 405.5 lira
2020 harcı: 497 lira
Pasaport (3 yıllık) harcı
2019 harcı: 575.9 lira
2020 harcı: 705.9 lira
Pasaport (10 yıllık) harcı
2019 harcı: 812 lira
2020 harcı: 995 lira
Pasaport harç ücretlerinin yanı sıra pasaport alımı sürecinde defter bedeli de ödeniyor. Geçtiğimiz yıl defter ücreti olarak 133,50 TL alınmıştı. Pasaport zamlı harç ücretlerine defter bedelini ekledikten sonra Pasaport için harcayacağınız toplam ücreti görebiliyorsunuz.